¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡ÛÀ¾ÌîÍºµ®¡¡£´´ü¤Ö¤ê£Á£±Éüµ¢ÌÜÁ°¡ÖÁ°¤Ï¥Ò¥¶¤¬°¤¯¤Æ¡Äº£¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Ç¶¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÁÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°·èÄêÀï¡Á¡×¤¬£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡À¾ÌîÍºµ®¡Ê£³£µ¡áÆÁÅç¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£´£¸¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£²¡ó¡£¡Ö£±È¯ÌÜ¤Î»î±¿Å¾¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ·±¤Ë¹Ô¤¯¤È°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¾¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÎôÀª¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ù¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡×¤È²ÝÂê²ò¾Ã¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¶á¶·¤Ï£³ÀáÁ°¤Î°²²°¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢£²ÀáÌÜ¤Î¼ã¾¾¤Ç¤Ï½àÍ¥¿Ê½Ð¢ªÁ°Àá¤ÎÌÄÌç¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£´Ãå¡Ë¤È¹¥Ä´¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£·¡¦£±£°¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç£²£´Ç¯Á°´ü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£´´ü¤Ö¤ê¤Î£Á£±Éüµ¢¤ÏÌÜÁ°¤À¡£
¡ÖÁ°¤Ï¥Ò¥¶¤¬°¤¯¤Æ»î±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»î±¿Å¾¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÂÎÏ¤ò¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÍê¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢µ¡ÎÏ¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥Æ¥¯¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£