トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する人気シリーズ「秘めわざ」から、2025年秋冬の新作が10月1日（水）より登場します。ブランドメッセージ「It’s Personal ～きれいごとより、私ごと。～」のもと、今季は“まるで着けていないような”極上のなめらかさと、美しいシルエットを両立。新感覚のコンフォートワイヤーとすっきりパワーゾーンで、女性の身体に優しく寄り添う仕上がりになっています♡

トリンプの秋冬「秘めわざ」♡ワイヤーの常識を変える新デザイン

今季の「秘めわざ」は、ワイヤーブラの常識を覆す“ハイブリットブラ”としてさらに進化。

しなやかなコンフォートワイヤーと2枚仕立ての身生地を組み合わせ、バストから背中まで360度をなめらかにサポートします。

特殊加工を施した「すっきりパワーゾーン」が、脇や背中のラインをスムースに整え、どの角度から見ても美しいシルエットをキープ。

レースタイプとスムースタイプの2種類から選べ、アウターにも響きにくいのが魅力です。

トリンプの秋冬新作「秘めわざ」♡360度美ボディを叶える新感覚インナー

まるではいていないような新感覚♡「秘めわざ」ガードル登場

同シリーズからは、窮屈感の少ない新感覚のガードルも新登場。ソフトでなめらかな身生地が肌にやさしくフィットし、ヒップアップとお腹サポートを同時に叶えます。

縫い目を最小限にし、足口をフラットに仕上げることで段差が出にくく、スカートやパンツのラインにも響きにくい仕様に。

まるではいていないような軽やかさで、一日中ストレスフリーなはきごこちを実現しました♪

自分らしく、美しく♡トリンプ秋冬インナーで新しい毎日を

「秘めわざ」シリーズは、まるでノンワイヤーのようなやさしさと、理想のシルエットを両立するトリンプならではの自信作。

すっきりパワーゾーンが生み出す美しいボディラインと、着けていることを忘れるほどの快適さで、毎日をもっと自由に、自分らしく楽しめる一着です。

2025年秋冬は、肌に溶け込むような着けごこちで、“私らしい美しさ”を感じてみませんか？