恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「天秤座（てんびん座）」のあなたは「終わったことに執着してもしかたがない」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■天秤座（てんびん座）……終わったことに執着してもしかたがない
スマートな恋愛を好み、嫉妬などのドロドロした感情を抱くことも少ない天秤座。元カノと自分を比べることはなく、それも「恋人の過去の一部」として冷静に受け止めることができるようです。また、終わったことに執着してもしかたないと思っているところもあり、今の2人の楽しい時間を大切にするタイプでしょう。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
