地元ロサンゼルスに帰還！大谷翔平の一打で世界一連覇に近づくか

＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

敵地ロジャース・センターでのワールドシリーズ2戦を1勝1敗で終えたドジャース。第3戦からは本拠地ドジャー・スタジアムで3試合開催される。

地元での世界一連覇を決めるためには落とせない試合ばかりだが...ドジャースの切り込み隊長、大谷翔平（31）のバットがカギを握るのは間違いない。

対ブルージェイズ戦は打率5割越えと好調で、この2連戦でも、第1戦では自身初となるワールドシリーズ初アーチを放ち、第2戦でもチャンスを広げる安打を放つなど好調。

先発を予定しているブルージェイズのシャーザー（41）との対戦は大きな注目を集めることになりそうだ。

ちなみに大谷のポストシーズン通算本塁打数は現在9本。日本人メジャーリーガーとしては松井秀喜（ヤンキースなど）が記録した10本に次ぐ2位となっているが、このシリーズ中に塗り替える可能性もある。

ドジャースが地元で勝ち越し、世界一連覇へ近づくか...注目の試合は日本時間28日、午前9時ごろにプレーボールを予定している。

