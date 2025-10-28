日経225先物：28日0時＝210円安、5万380円
28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の5万380円と急落。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては132.32円安。出来高は5628枚となっている。
TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比9ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.55ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50380 -210 5628
日経225mini 50385 -205 95618
TOPIX先物 3322.5 -9 6134
JPX日経400先物 29945 -115 363
グロース指数先物 728 -2 131
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比9ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.55ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50380 -210 5628
日経225mini 50385 -205 95618
TOPIX先物 3322.5 -9 6134
JPX日経400先物 29945 -115 363
グロース指数先物 728 -2 131
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース