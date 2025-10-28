　28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の5万380円と急落。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては132.32円安。出来高は5628枚となっている。

　TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比9ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.55ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50380　　　　　-210　　　　5628
日経225mini 　　　　　　 50385　　　　　-205　　　 95618
TOPIX先物 　　　　　　　3322.5　　　　　　-9　　　　6134
JPX日経400先物　　　　　 29945　　　　　-115　　　　 363
グロース指数先物　　　　　 728　　　　　　-2　　　　 131
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース