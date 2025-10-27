「ぜひホワイトハウスへ」と両陛下をアメリカに招待　天皇陛下がトランプ大統領と6年半ぶりに面会

天皇陛下は、来日したアメリカのトランプ大統領と6年半ぶりに面会されました。

27日午後6時半すぎ、陛下はお住まいの御所で大統領専用車から降り立ったトランプ大統領を「またお会いできてうれしいです」と、笑顔で出迎えられました。

今回は国賓として来日して以来6年半ぶり2度目の面会で、宮内庁によりますと、冒頭、トランプ大統領は「こうして陛下にお会いする機会を与えてもらい大変光栄です」と挨拶したということです。

また、「高市首相のもとでさらに日米関係を強化していきたい」と期待を示し、陛下は「今回の大統領の訪日が日米の友好関係をさらに強化することを期待しています」と伝えられたということです。

一方、陛下が野球の大谷翔平選手の活躍について言及すると、トランプ大統領は「最近日本は非常に良い選手をメジャーリーグに送り込んでいる」と指摘し、陛下は「日本人選手がチームや社会に温かく受け入れられている」として、アメリカ社会への感謝を伝えられました。

また、会話の中で陛下に対し「立派な方だ」と尊敬の念を示す場面もあり、「ぜひともホワイトハウスに来てください」と両陛下をアメリカに招待したということです。

トランプ大統領：

ありがとうございます。本当に立派な方だ。

トランプ大統領は28日午前に、高市首相と対面では初めてとなる首脳会談を行います。