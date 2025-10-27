銀座コージーコーナー×ハリー・ポッター♡魔法のスイーツコレクション登場！

銀座コージーコーナーが、ワーナーブラザース・ディスカバリーとのパートナーシップのもと「ハリー・ポッター」シリーズの世界をスイーツで表現した限定コレクションを発売します。映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマにしたプチケーキや、ヘドウィグやホグワーツの寮をモチーフにした焼菓子ギフトなど、魔法の世界をそのまま閉じ込めたような華やかなラインアップが勢ぞろい♡ファンならずとも惹かれる、この秋限定の特別なスイーツをご紹介します。

銀座コージーコーナー×ハリー・ポッターの世界へ

11月1日（土）より全国の銀座コージーコーナー店舗で販売される「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」は、ハリーやヘドウィグ、賢者の石など物語の象徴をスイーツで表現した限定プチケーキセット。

価格：3,564円（税込）

「グリフィンドール」はいちごホイップ、「スリザリン」はりんごホイップといった寮カラーを反映した彩り豊かなケーキが並びます。

さらに、ピーチゼリーで作られた“賢者の石”や、チョコタルトの“ハリー・ポッター”など、見た目も味も心躍る仕上がりに。専用BOX入りで、ギフトにもぴったりです。

販売期間：11月1日（土）～11月30日（日）頃

魔法の仲間たちをデザイン♡ギフト＆缶も登場

相棒ヘドウィグをモチーフにした「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」は、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーを詰め合わせた可愛いギフトBOX。

1,000円（税込1,080円）とお手頃価格で、友人へのプレゼントにもおすすめです♪

価格：1,620円（税込）

また、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」は、ホグワーツの4寮をデザインした上品な缶入りアソート。

寮の紋章や組分け帽子などをモチーフにしたクッキーは、食べるのがもったいないほど♡

販売期間：11月1日（土）～11月末頃

リーフレットや予約特典も♪魔法の時間をもっと楽しく

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」を購入すると、ケーキの味や作品のトリビアを紹介した「ケーキ解説書」リーフレットがもらえる特典付き。

ファン心をくすぐる仕掛けがたっぷりです。

ネット予約は10月27日（月）10:00～11月25日（火）まで受付中。全国の一部店舗で実施しており、店頭受け取りが可能です。数に限りがあるため、早めの予約がおすすめです。

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

ハリー・ポッターの魔法をスイーツで体験して♡

映画の世界観を閉じ込めた銀座コージーコーナーの「ハリー・ポッター」スイーツコレクション。

美味しさだけでなく、見た目やストーリーにも心ときめくラインアップです。大切な人とシェアしたり、自分へのご褒美に選んだり、甘くて魔法のようなひとときをお楽しみください♡