¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û²ÏÌîÂç £Á£²¹ß³Ê¥Ô¥ó¥Á¡Ö¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¡£º£Àá¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÆüËÜ¥È¡¼¥¿¡¼ÇÕ¡×¤¬£²£¸Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡²ÏÌîÂç¡Ê£³£·¡áÆÁÅç¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£±£±¹æµ¡¤Ï£²ÀáÁ°¤ËÃçÃ«ñ¥¿Î¤¬Í¥¾¡¡£¡ÖÁ°¸¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ó¤ê²á¤®¤Çµ¯¤³¤·¤âÌÄ¤¯´¶¤¸¡×¤È´¶¿¨¤Ï¤Ò¤ÈÂ©¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öµ¤²¹¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡£··î¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¤Ï¡ÖÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È£²ÅÙ¤Î¥¤¥óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¤¾¡Íø¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤ÎÁ°¤è¤êÀäÂÐ¤¤¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£°£µ¤Ç£Á£²¹ß³Ê¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥Ú¥é¤ÎÄ´»Ò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤·»ÅÊý¤Ê¤¤¡£º£Àá¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢°ìÁö°ìÁö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£