元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が27日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」にVTR出演。

27日（日本時間28日）に第3戦を迎えるドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ（WS）の見どころなどを解説した。

トロントでの2試合は1勝1敗。第3戦からはド軍の本拠地・ロサンゼルスに舞台を移す。

松坂さんはド軍が警戒すべき打者として、ブ軍の1番・スプリンガーと3番の主砲・ゲレロの名前を挙げた。

2人とも打撃好調で、ド軍・山本に1失点完投勝利を許した第2戦でもそれぞれ安打を放ち「この2人はしっかり打っている。ヒットになったのはいい当たりでしたし、アウトになった打席も強烈な当たりを打っていたので。アウトのなり方を見ていても調子がいいんだな、と。ドジャースとしてはこの2人をまずは封じ込めたい」とした。

対するド軍の不安要素として挙げたのが、実戦間隔の問題だ。「投手陣がリーグ優勝決定シリーズが終わってから間が空いていた。それがちょっと気にはなっていましたね」。

リーグ優勝決定シリーズはブルワーズを相手に4連勝。快勝したがゆえに、WSまで期間が空くことになった。

「メジャーのピッチャーはみんな、あまり間を空けたがらない。1戦目の（ド軍の）スネル投手のピッチングを見ても、ちょっと空きすぎたことが影響したのかなと見ていました。経験のあるピッチャーでも（調整が）難しいのかな、と」と松坂さん。

24日の第1戦に先発したスネルは中10日のマウンド。6回途中6失点で黒星を喫した。

27日の第3戦に先発するグラスノーは中10日での登板となる。松坂さんは「僕もどちらかというと、あまり間が空きすぎると難しくなってしまうタイプのピッチャーだったので。グラスノー投手も久しぶりの登板になる。その立ち上がりをまず注目したいと思います」とポイントに挙げた。