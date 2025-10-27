最大のライバルは「センチュリークーペ」!? 新「“高級”クーペ」初公開に大反響！ 旧車デザイン×“未来的グリル”に「インパクトがスゴい」の声も？ 欧州で登場したメルセデス・ベンツ「Vision Iconic」が話題に

“レトロ×フューチャー”が融合したメルセデス最新作

メルセデス・ベンツは2025年10月14日、欧州で次世代を象徴するコンセプトカー「Vision Iconic（ヴィジョン・アイコニック）」を初公開しました。

クラシックな要素と最新テクノロジーを組み合わせた大胆なデザインは、ブランドが描く“未来のラグジュアリークーペ”を鮮やかに示す一台です。では、どのようなモデルなのでしょうか。

クラシックとモダンを融合したメルセデス・ベンツ新コンセプト「ヴィジョン・アイコニック」

近年、世界の自動車メーカーが“ハイエンドクーペ”というジャンルを再定義し始めています。日本では2025年10月13日に、トヨタが誇る最高級モデルの新派生「センチュリークーペ（仮称）」が明らかになり、ショーファーカーの優雅さとスポーティなスタイルを融合したことが大きな話題となりました。

そして今回、メルセデス・ベンツが公開した「ヴィジョン・アイコニック」も、その流れに呼応するかのように登場したラグジュアリークーペです。ブランドが掲げる“次世代のアイコニックデザイン”を体現したコンセプトモデルであり、クラシックとモダンの美学を融合させた一台となっています。

1930〜50年代の名車を思わせるロングノーズのフォルムや、曲線を描く優雅なボディラインに近未来的なディテールを組み合わせた造形は、まさに“過去と未来の融合”。アールデコ調のエッセンスを随所に取り入れたボンネットやフェンダーのラインは、黄金期のデザインへの敬意を感じさせます。

フロントマスクでは、ブランドの象徴である大型グリルが圧倒的な存在感を放ちます。BEV（電気自動車）でありながら冷却性能よりも造形美を重視し、無数のLEDピクセルが点灯・変化する“発光型グリル”を採用。走行状況やモードに応じて光の表情が変わり、まるでクルマが意思を持つかのように見える仕組みです。

このグリルデザインは、100年以上続くメルセデス・ベンツの伝統的なクロームグリルへのオマージュでもあります。「Sクラス」の祖先といえるW108／W111型や、「600プルマン」に見られたアップライトグリルを再解釈し、現代的な表現として再構築しました。

サイドビューは極めて流麗で、立体的なフェンダーとショートデッキが織りなす造形が特徴。リアには一体型の薄型テールライトを備え、風の流れを意識した滑らかなフォルムを描いています。

ホイールにはクローム調のエアロディッシュを組み合わせ、往年のクラシックカーを思わせる上品な雰囲気に仕上げられています。

インテリアは“ラウンジ”を思わせる上質な空間で、伝説の「300SL」を彷彿とさせるベンチシートとエレガントなリアシートを採用。クラシカルな木目と透明素材を融合させたインストルメントパネルが印象的で、ディスプレイはシームレスにつながるデジタル構成を採用しています。

内装素材にはレザーや織物などの天然素材を多用しつつ、環境負荷を抑えたサステナブル設計を導入。AI（人工知能）によるユーザーインターフェースは、ドライバーの感情や走行環境に応じて照明や音響を自動調整します。

さらに、ステアバイワイヤ制御やソーラーパネルを利用したエネルギー補助システムなど、将来の量産モデルにも応用可能な先進技術を搭載。

メルセデスはこのモデルを「過去のアイコンへの敬意と、次世代モビリティへの挑戦を融合した象徴」と位置づけており、今後の電動ラグジュアリーモデルの方向性を示す存在となっています。

※ ※ ※

ヴィジョン・アイコニックに対し、SNSなどではさまざまな意見が寄せられています。

「顔のインパクトがスゴい」「ヘッドライトのデザインが漫画のキャラクターみたい」といった驚きの声のほか、「ヴィジョンモデルとしてはこのぐらいの迫力があっていい」「数年後にはこのデザインがトレンドになるかも」と、コンセプトカーらしい挑戦的な造形を肯定的に捉える意見も多く見られました。

「歴史あるブランドだからこそ、クラシックをうまく取り入れてほしい」と、伝統と革新の融合を期待するファンの声もありました。

また、「SLがモチーフなのか」「クラシック指向なのは意外」といった投稿も多く、往年の名車を思わせるスタイルへの注目が高まっています。