恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「乙女座（おとめ座）」のあなたは「恋人の理想に近づくための比較対象」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■乙女座（おとめ座）……恋人の理想に近づくための比較対象
献身的な乙女座は、恋人の理想に近づくため、元カノと比較してしまうことがあるようです。どうすればよりよい彼女になれるのか、元カノと自分は何が違うのか、持ち前の分析力を活かして改善点を洗い出し、具体的なプランを考えるでしょう。反面、完璧を目指しすぎて自分を追い込み、心が疲弊してしまうことも。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
