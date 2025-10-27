JBLが高音質なサウンドをポータブルで楽しめるパーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2」をリリースします。ショルダーストラップで持ち運ぶことができ、野外でのパーティーやDJなどで活躍してくれそうです。

Image: Harman International

マイク付属でカラオケもOK

Image: Harman International

うれしいポイントとしては、ワイヤレスマイクが2本付属すること。エコーも内蔵しているので、カラオケも簡単に楽しめます。出力は100Wとかなりパワフルで、マイクパフォーマンスを駆使したライブパフォーマンスにも使えそうです。

突然の降雨でも安心のIPX4準拠の防沫性能も備えているほか、音楽のビートに合わせて光が切り替わる鮮やかなライティング機能も搭載。「JBL PARTYBOX」アプリを介せば、6万5000色ものカラーパレットからお好みのカラーの設定やライティングパターンのカスタマイズもでき、視覚的な演出ができるのはポイント高いです。

Image: Harman International

オーディオ入力はBluetooth、USB-C、AUXの3種に対応。大容量の交換式バッテリーで最大15時間再生が可能で、10分の充電で約80分再生可能な急速充電にも対応しています。野外で音楽を楽しむには申し分ないスペックでしょう。公式サイトでの価格は5万6100円となっています。

Source: Harman International