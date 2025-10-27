ソフトバンクは２７日に板東湧梧投手（３０）に来季の契約を結ばない旨を通達した。

板東はＪＲ東日本から２０１８年ドラフト４位でホークスに入団。先発、救援として７年間で１１４試合に登板したが、直近の２年間は一軍での登板がなかった。通達に対して「覚悟はしていた。この時がきたかという感じです」と冷静に語った。

ホークスでの思い出で右腕が口にしたのは一軍で見た景色だった。

「２年目で初めて一軍に上がった時に本当に素晴らしい世界だなと。一軍で活躍するとこんなに楽しいんだというか、プロ野球はこんなに素晴らしいんだと。この２年間は一軍に上がることできなかったので、今一層プロ野球の楽しさを色濃く思っています」

印象深い登板として挙げたのは、２２年のリーグ優勝がかかったシーズン最終戦での先発登板。「そこで投げられたのは一生の財産」と振り返った。

今後については「広い視野で考えたい」と現役続行を希望。今季はウエスタン・リーグで最優秀防御率、最高勝率のタイトルも獲得しており「体が元気ですし、トレーニングに対する意欲は衰えない」と真っすぐとした目つきで前を見据えた。

今後はトライアウトを受ける方針で「新しい気持ちで、また前を向いて進んでいきたい」と気力は十分。次の景色へ向けて、歩みを進める。