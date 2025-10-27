プレミアリーグ第9節ボーンマスは監督が交代したばかりのノッティンガム・フォレストと対戦した。



25分、早々に先制点を奪う。右サイドのCKを獲得すると、MFマーカス・タヴァーニアーのクロスがそのままゴールに吸い込まれた。



そして、40分にはFWイーライ・ジュニア・クルピが中盤でボールを奪取し、そのまま前進。ペナルティエリア手前まで持ち込み、ミドルシュートを叩き込んだ。





その後もフォレストを攻め立て2-0で勝利。勝ち点3を積み上げ、アーセナルに次ぐリーグ2位につけている。昨季の主力だったディーン・ハイセンをはじめとする実力者を引き抜かれたボーンマスだが、昨季以上の好調ぶりを披露している。そんなチェリーズの主役の1人がこのフォレスト戦でゴールを挙げたクルピだ。19歳のFWで、フランスのロリアンで育成年代を過ごし、トップチームデビューを飾っている。ボーンマスに加わったのは今年の冬で、昨季の後半戦はロリアンにレンタルに出されていた。昨季は22ゴールを奪ってフランス2部の得点王、最優秀選手にも選ばれている。今季は序盤から出番を得ていたが、主に終盤での起用となっており、初先発は第8節クリスタル・パレス戦。この試合で2ゴールを挙げ、続けてフォレスト戦でも得点を決めた。リーグ戦ではすでに4ゴール。6ゴールのアントワーヌ・セメンヨに続く得点源となっている。『BBC』では現役時代トッテナムやリヴァプールでプレイしたダニー・マーフィー氏が、輝きを放つクルピの活躍に言及している。「彼は優れたフィニッシャーだと思う。まだチームに加入したばかりだが、自分の役割を理解している。彼はボールを持っていない時もうまく一生懸命に働く」「ボーンマスはすでに売却した選手も含めて、プレミアリーグの真のスター選手になりつつある選手がたくさんいる。彼らの補強は驚異的だ」