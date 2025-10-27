フラムに所属するMFエミール・スミス・ロウ（25）にとって今シーズンは勝負の1年になるかもしれない。



アカデミーから育ち、10番を背負ったアーセナルから離れる決断をし、2024年夏にフラムにやってきたスミス・ロウ。キャリアを再建するための挑戦は大きな注目を集め、昨シーズンはプレミアリーグ34試合に出場し6ゴール3アシストを記録した。



マルコ・シウバ監督の下で完全復活が期待された同選手だったが、今シーズンは様子が異なる。スミス・ロウはここまでリーグ戦9試合に出場し1ゴールをマークしているもののプレイタイムは195分。スタメンでの出場は今節のニューカッスル戦のみで、途中出場がメインになった。





今シーズン序列を落としているスミス・ロウは成長著しい18歳のジョシュ・キングにポジションを奪われる形となっている。英『Football 365』はそんなスミス・ロウの現状に注目しており、出場時間の少なさがスミス・ロウの調子が上がらない要因になっていると言及。しかし、同監督がキングとスミス・ロウの共存は「簡単ではない」と話していたことにも触れ、「ジョシュ・キングの成長を妨げるような形で、リスクに見合うだけの実績をまだ示せていない選手と出場機会を分け合うのは残念なことだ」と現状のパフォーマンスを考えると、キングを積極的に起用するのも納得できると主張した。確かなポテンシャルを持っていることは間違いないが、2シーズン目を迎えたフラムで試練の時を迎えているスミス・ロウ。出場時間を増やすためにはまずキングからポジションを奪う必要があるが、果たして。