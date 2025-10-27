女子プロレス「スターダム」のゴッデス王座戦（２７日、東京・後楽園ホール）は王者組の刀羅ナツコ＆琉悪夏が、挑戦者の山下りな＆青木いつ希を退け、２度目の防衛に成功した。

王者組は奇襲攻撃を仕掛け、試合はいきなり両軍入り乱れる場外乱闘へ。その後はリング内で一進一退の攻防を展開したが、立ち向かってくる挑戦者組に苦戦。１５分過ぎスワントーンボムを狙った刀羅だったが、青木に雪崩式ファイアーマンズバックフリップで突き落とされ、追い込まれる。

それでも琉悪夏がレフェリーの視線を引き付けている隙に、刀羅が青木の顔面に毒霧を噴射。これで勢いのついた刀羅は青木に、琉悪夏が山下に冷凍庫爆弾（ダイビングボディープレス）を同時に発射。最後は琉悪夏が青木をジャーマンで投げ飛ばし、そのまま刀羅がスワントーンボムを決めて３カウントを奪った。

試合後刀羅は「スターダムにはいろんなタッグがいる。でも、こんなに面白いと思ったのは、お前らが初めてだよ。私、優しいから一言、言わせてあげる」と健闘を称え、マイクを渡した。

するとほぼ気絶した状態の青木から「やばい、すげえムカつく。そのベルト戦ってみてわかったけど、うちら似合うと思うから。今日すっげえムカつくけど楽しかったから、また挑戦してやってもいいぜ」と再戦を臨まれ、山下からも「楽しかったことは間違いねえ。そのベルト何度だって挑戦してやる。ベルトがなくたってお前らとは何度でも対戦してやる。いつかいつ希の敵は取ってやる」と宣戦布告された。

最後に刀羅は「今日、青木いつ希、山下りなを倒したということは、正直もうスターダムにはうちらを超えるタッグチームはいないと思ってる」と吐き捨てた上で、１１月７日の後楽園大会で開幕するタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」に向け「タッグリーグは当たり前にうちらＢＭＩ２０００が優勝する。いいかお前ら、その日まで震えて眠れ」と優勝を誓い、リングを後にした。