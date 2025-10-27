体操男子個人総合で２０２１年東京五輪金メダルの橋本大輝（２４＝日本生命・セントラルスポーツ）が偉業達成の要因を明かした。

世界選手権（インドネシア・ジャカルタ）で、個人総合３連覇と種目別決勝の鉄棒で銀メダルを獲得。個人総合３連覇は日本勢で内村航平の６連覇以来史上２人目となった。

そんな橋本だが、５月のＮＨＫ杯では大会前から発熱などの体調不良を抱えながらも強行出場し、２位で終えた。今大会は「普段から体の違和感を言葉にして、自分の体調をしっかり治して試合までやってこれた」と、万全な状態で挑めたという。「今までの自分の体の感覚が重いんじゃないかと思うくらい、体が軽くて自分の体をコントロールできた試合だった」と振り返った。

体調不良で挑んだ大会も乗り越え「体の調子が良いことでモチベーションも高かった。今の体の状態でどんな演技ができるんだろうというワクワクと、新しいルールで分からない中でもワクワク感がすごくあった」と、大一番の前に感じていた手応えは確信に変わった。

昨夏のパリ五輪では個人総合６位と、悔しさも経験したが「過去を振り返っても意味がないと思っていた。昨年（パリ五輪で）負けたぶん、誰よりも自分が一番だと強い気持ちを持っていた」。気持ちは常に前を向いていた。３連覇は過去を引きずらないメンタルの強さと、コンディション管理の成果がしっかりと出た形だ。