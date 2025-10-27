ノアの「ＭＯＮＤＡＹ ＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」２７日の新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会に、マリーゴールドの岩谷麻優（３２）が電撃登場した。

この日行われたＧＨＣ女子王座戦は、王者・彩羽匠がプロミネンスの世羅りさをランニングスリーで下し、Ｖ４とした。岩谷はリングを去ろうとする彩羽の前に、突如として現れた。

前日２６日のマリーゴールド両国国技館大会でＷＷＥスーパースター、イヨ・スカイとの歴史的激闘を終えたばかりのアイコンの登場に、会場からは大きなどよめきが起こった。岩谷は２、３度、彩羽が手にしたＧＨＣのベルトを叩き、激しい視殺戦を展開。ニヤリと笑うと、無言でリングを後にした。

バックステージで岩谷は「マリーゴールドの岩谷麻優です」とあいさつ。「ＮＯＳＡＷＡ（論外）さんが毎回毎回、来てくれって呼んでくれてたから、今日も試合あるんだろうな〜って思って来たんですけど、なんで試合が組まれてないんだろう」と今回の登場の裏には、ＮＯＳＡＷＡのミスがあったことを指摘。

その上でベルト挑戦に関しては「ＧＨＣのベルト、そりゃ欲しくないわけないでしょ。今後どうなるかはわかんないですけど、自分もいろんなことに挑戦していきたいな」と語るにとどめた。

最後は「今日は昨日のコスチューム洗濯してきたんですけど、使う時がなかったなあ、残念」と言って去っていった。今後の展開に注目だ。