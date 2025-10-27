巨人に育成３位で指名された豊橋中央・松井蓮太朗捕手が２７日、愛知・豊橋市の同校で水野雄仁編成本部長代理スカウト担当、織田淳哉アマスカウトチーフ、担当の木佐貫洋スカウトから指名あいさつを受けた。強肩強打の松井は「ここからがスタートだと思う。楽しみな気持ちになりました」と声を弾ませた。

攻守の中心として今夏は同校を創部２２年目で初の甲子園に導いた。アゴを突き出す表情が話題となり“豊橋中央のアントニオ猪木”として一躍、有名になったエース・高橋大喜地（だいきち）投手を扇の要として引っ張った。

打撃がセールスポイントで、プロでも打てる捕手を目指す。「粘り強い打撃、簡単に三振しないのが売り。ミート力には自信があるので、プロの世界でも通用するように練習をしていきたい」と意気込む。

担当の木佐貫スカウトは「強肩強打の打てる捕手というイメージ。右投げ左打ちで、阿部監督を目指して、打てる捕手を目指してほしい」と期待を寄せる。

巨人の捕手陣はハイレベルだが、支配下の捕手だけでみると２４歳の山瀬が一番若く、２０歳前後の選手はいない。木佐貫スカウトは「捕手の層は厚いですけど、少し年齢があいている。まずは高校から入るのでプロの投手の球をたくさん受けて、なじんで、３、４年で勝負をかけていってほしい」と成長を願った。