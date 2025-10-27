お笑いコンビ・なすなかにしが26日、都内で行われた所属事務所の主催ライブに登場。漫才の舞台への復帰を果たした那須晃行さん（44）が、現在の状況を明かしました。

開催されたのは『松竹秋の大笑宴祭（だいしょうえんさい）〜若手もベテランも汗かきます〜』東京公演です。

なすなかにしは19日、那須さんが脳梗塞のため休養して以来、大阪で約2年ぶりに漫才の舞台に復帰。今回、東京でも久しぶりに漫才のステージに立ちました。

2人は仲の良さを生かしたじゃれあうネタで約8分間、観客を沸かせ、おなじみの「それでは、また」で締めると会場は大きな拍手に包まれました。

公演前の取材に応じた那須さんは現在の状態について「瞬発力とかも結構衰えているので、漫才の雰囲気も相方がそこを負担ないように作ってくださったんですよ。だから…（脳梗塞になる前の）80％まではいってるんですかね」と明かし、「漫才の回数が増えたらいいなと思います」とコメントしました。

相方の中西茂樹さん（48）が「1回休むことによってお客さんが温かい空気に変わりまして、ウケやすくなったのでもう1度休むとは思います」とボケると、那須さんも「ブーストかかってるみたい。利用しようかなと思います」と乗っかり、報道陣の笑いを誘いました。

那須さんは2023年12月に脳梗塞を発症し、手術を受け一時休養。約4か月後に仕事復帰しました。思ったように言葉が出てこないなどの後遺症が残ったことから言葉を引き出すリハビリを行い、2025年4月、病院でのリハビリを終えたことを報告していました。