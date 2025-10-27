ＪＲ東日本は２７日、利用者の減少で採算が悪化しているローカル線の２０２４年度収支を公表した。

在来線の全１９０区間のうち、約４割に相当する３６路線７１区間が公表対象で、いずれも赤字だった。２３年度比で１区間減ったが、コロナ禍で先送りしていた工事の増加などから、赤字総額は３３億円増の７９０億円に膨らんだ。

１キロ・メートルあたりの１日の平均利用者数（輸送密度）が２０００人未満だった路線を対象に公表した。赤字７１区間のうち４７区間で収支が悪化した。ＪＲ東の２４年度の鉄道運輸収入は、首都圏も含む在来線全体で４・１％増の１兆１８５５億円となったが、ローカル線では厳しい状況が続く。

区間別の輸送密度では、陸羽東線の鳴子温泉（宮城県）―最上（山形県）が３１人で最少。１００円の収入を得るために必要な費用を示す営業係数も２万２３６０円で最も悪かった。豪雨による被災で、バスによる代行輸送となったことが響いた。

赤字額が最も大きかったのは、羽越線の村上（新潟県）―鶴岡（山形県）で５５億１４００万円。区間の距離が長く貨物列車の通過も多いため、修繕費が増えやすいという。

今後のローカル線のあり方について、ＪＲ東の担当者は「赤字だから廃止とは思っていない。地域と議論し、持続可能な形の地域交通をどう確保するか議論したい」と述べた。