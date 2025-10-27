２７日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第５週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」がスタートした。

トキが東京から実家に戻って４年。松江は、外国人教師のヘブン（トミー・バストウ）がやってくると、わくわく、そわそわしている。

遊女のなみ（さとうほなみ）は「ラシャメン」になると意気込むが、いまだマゲ姿の勘右衛門（小日向文世）は「恥をしれ〜い！」と眉間にしわ。「出合え、出合え〜！」「かかれ〜い！」と長屋の少年たちに命じ、少年たちは木刀を持って「や〜！」となみに斬りかかった。

一気に４年ジャンプしたことで体調が心配された勘右衛門だが、まったく変わらず超元気。長屋の少年たちも成長した姿で再登場し、コミカルなシーンとなった。

公式ＳＮＳでは、少年たちについて「兄が久作、弟が新作。いつの間にか勘右衛門さんに剣術を教わっていたようで、よき師弟になっています」との説明が。コメント欄では「じい、かくしゃく通り越して、お山の大将に進化！没落士族の底力」「まさかの展開でした（笑）仲良くなっちゃってるし！」「童たちを手懐けたおじじ様。スゴいなぁ（笑）」「おじじの弟子が可愛い」「いつの間にか弟子？になっててびっくり」などの声が並んだ。