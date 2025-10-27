株式会社コルグは、電子ピアノ「Liano LIVE!」を発売することを発表した。「Liano LIVE!」 は、「誰かとつながりたい」気持ちを後押しする、ライブ配信のためのオールインワン電子ピアノ。マイクも、マイク・スタンドも、ケーブルも、すべて揃ってこの1台に集約されている。スマホ※1 につなぐだけで、ユーザーの音をそのまま世界に届けることができる。

（関連：【画像あり】ライブ配信のためのオールインワン電子ピアノ「Liano LIVE!」）

■届いたその日から配信デビュー 迷わず始められる「全部入り」

「Liano LIVE!」は、配信に必要なマイク、マイク・スタンド、マイク・ケーブル、USB-Cケーブルをすべて同梱しており、オーディオミキサーを電子ピアノ本体に内蔵。追加機材の購入は不要となっている ※2。

■ごちゃつく配線とは、もうサヨナラ

付属のUSB-Cケーブルをスマホやタブレット※3 につなぐだけで、マイクもピアノも、すべての音を1本のケーブルでまとめて送信。オーディオインターフェースや複雑な配線は不要。机の上をスッキリ保ったまま、すぐに配信を始められる。

■操作はシンプル、でもちゃんと本格的

はじめてでも迷わない、シンプルな操作パネル。ワンタッチで全体の音をON / OFFできるON AIRボタンも搭載。配信中のアクシデントにもすばやく対応。鍵盤とマイクにはリバーブを3段階で個別に設定可能。演奏にも歌声にも、それぞれちょうど良いリバーブを加えることができる。

■配信がもっと楽しくなる！リズム＆SFXボタン搭載

10種類のリズムパターンと、ボタンに割り当てられる多彩な効果音（SFX）を76種類も内蔵。ワンタッチで盛り上げられる、配信向けの機能だ。

■8音色で、あなたの表現に寄り添う

配信ジャンルや演奏スタイルに合わせて切り替えられる8音色を搭載。ユーザーの“やってみたい”に寄り添うことができる。

■重さ6kg、厚さ7cm。なのにしっかり88鍵

コンパクトなのにフルサイズ88鍵を実現。自宅はもちろん、屋外でも思い立った瞬間に、どこでも配信が始められる。

■電源を気にせず、音楽に集中

単3形電池6本で最長6時間駆動。電源のない場所でも、練習からライブ配信、ストリートパフォーマンスまで安心して続けることができる。

■生音もパワフルに響く

配信だけでなく、本体スピーカーからのサウンドも驚くほど充実。パネル面のスピーカーが音をダイレクトに届け、バスレフ構造がスリムなボディとは思えない低音を実現。練習やちょっとした演奏も、生音だけで楽しむことができる。

■弾きやすいライトタッチ鍵盤

軽く弾けて、しっかり響く。軽快なタッチとピアノらしい打鍵感を同時に味わえるLS鍵盤を採用。コルグ・シンセサイザーのフラッグシップモデル「KRONOS LS」のフィーリングを受け継いでいる。

■豊富な接続端子で、幅広いシーンに対応

88鍵フルサイズ鍵盤、MIDI出力、LINE IN / OUT端子などを搭載。本格的な演奏はもちろん、パソコンでの音楽制作や、スマホの曲に合わせて演奏・録音したり、外部スピーカーにつないでしっかり音を出したりもOK。初めての1台としても、そしてステップアップしても、長く使える仕様となっている。

■SNS投稿派にもおすすめ

ライブ配信はもちろん、録画した動画をじっくり編集してから投稿するスタイルにもマッチ。練習の記録や、複数テイクの中からベストを選んで仕上げたい人にもおすすめだ。

※1 iOSのみ対応

※2 Lightning コネクタのiPhone/iPadをご使用の場合、市販のLightning-USBカメラアダプターとUSB Type-C端子-USB Type-A端子のUSBケーブルが必要です。長時間の配信や録音、録画を行う場合は、別途、iPhone/iPad に給電可能なUSBハブをご用意ください。なお、Lightning-USB カメラアダプターは、動作の確実性のためApple 純正品をご使用ください。

※3 最新のOS対応状況については、 こちらをご覧ください。

（文＝リアルサウンドテック編集部）