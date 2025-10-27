昨季セリエA最優秀選手に輝いたナポリMFマクトミネイ、来季プレミアリーグ復帰の可能性が報じられる
ナポリに所属するスコットランド代表MFスコット・マクトミネイがプレミアリーグに復帰する可能性があるようだ。英『ザ・サン』が伝えた。
マンチェスター・Uの下部組織で育ち、16-17シーズンにトップチームデビューを果たしたマクトミネイ。その後もクラブ一筋でプレーを続けていたが、在籍9シーズン目を迎えた24-25シーズン開幕直後にナポリに新天地を求めた。
マンチェスター・Uでは出場機会が限られたものの、ナポリでは絶対的な主軸としてプレー。加入初年度にセリエA制覇に貢献し、自身はセリエAの年間最優秀選手に選出された。今季も先発の座を守っており、昨季から公式戦46試合17得点7アシストを記録している。
ナポリのサポーターからも愛されるマクトミネイは、イタリアでの生活にも順応しているようだが、熱狂的なファンの存在に頭を悩ませているという。ある情報筋は、「スコットはイタリアでの生活を愛しており、素晴らしい最初のシーズンを過ごした。しかし、ファンの情熱は恵みにもなり得るが、困難をもたらすこともある」と語ったようだ。
「彼はナポリで神様のように扱われているが、それはつまり、トレーニング以外の時間には簡単なことさえ難しくなるということだ。注目されると息苦しくなることもある」。普通の生活を送ることができないことに不満を抱いており、来季、プレミアリーグに復帰する可能性があるという。
マンチェスター・Uの下部組織で育ち、16-17シーズンにトップチームデビューを果たしたマクトミネイ。その後もクラブ一筋でプレーを続けていたが、在籍9シーズン目を迎えた24-25シーズン開幕直後にナポリに新天地を求めた。
マンチェスター・Uでは出場機会が限られたものの、ナポリでは絶対的な主軸としてプレー。加入初年度にセリエA制覇に貢献し、自身はセリエAの年間最優秀選手に選出された。今季も先発の座を守っており、昨季から公式戦46試合17得点7アシストを記録している。
「彼はナポリで神様のように扱われているが、それはつまり、トレーニング以外の時間には簡単なことさえ難しくなるということだ。注目されると息苦しくなることもある」。普通の生活を送ることができないことに不満を抱いており、来季、プレミアリーグに復帰する可能性があるという。