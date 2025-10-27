Snow Man、最新曲2曲をテレビ初パフォーマンス！ timeleszはSPメドレー 11.3放送『CDTVライブ！ライブ！』
11月3日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演者と歌唱曲ラインアップが発表された。
Snow Manは最新アルバム『音故知新』から真実の愛を歌ったリード曲「TRUE LOVE」とクールなダンスが話題の「BOOST」、豪華2曲をそれぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンス。正反対の魅力が詰まったパフォーマンスに期待が高まる。
timeleszは、バスケットボール応援ソングの「Steal The Show」と、メンバーの松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演した話題のドラマの主題歌「レシピ」をSPメドレーで届ける。
M！LKは結成10周年イヤーを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」、BE：FIRSTは初のベストアルバムから、リード曲でThe Jackson 5のリメイクカバー「I Want You Back」をそれぞれフルサイズでパフォーマンスする。
8月に鮮烈デビューを果たし世界中で注目を集める新人ボーイグループ・CORTISが『CDTVライブ！ライブ！』に初登場。力強いパフォーマンスで魅せる「FaSHioN」のフルサイズを日本のテレビで初披露する。
デビュー10周年イヤーのマカロニえんぴつは、飼い犬目線での歌詞をはっとり（Vo）が書き下ろした最新曲「ハナ」をフルサイズでテレビ初披露。
Aqua Timezは自身最後の書き下ろしドラマ主題歌「if you come」をフルサイズライブ。
アイナ・ジ・エンドはSNS総再生数11億回を突破し大ヒットを遂げている、人気アニメ『ダンダダン』の主題歌「革命道中 ‐ On The Way」をフルサイズでおかわりライブ。
名曲ライブ！ライブ！ には、シェネルが登場。伊藤由奈の名曲「ENDLESS STORY」を披露する。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
アイナ・ジ・エンド「革命道中 ‐ On The Way」
Aqua Timez「if you come」
CORTIS「FaSHioN」
Snow Man「TRUE LOVE」「BOOST」
timelesz「Steal The Show」「レシピ」
BE：FIRST「I Want You Back」
マカロニえんぴつ「ハナ」
M！LK「好きすぎて滅！」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
シェネル「ENDLESS STORY」（伊藤由奈）
『CDTVライブ！ライブ！』は、11月3日19時放送。
