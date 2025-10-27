巨人の育成ドラフト４位・河野優作投手が２７日、早期の支配下昇格を誓った。愛知・日進市の同大学で水野雄仁編成本部長代理スカウト担当、織田淳哉アマスカウトチーフ、担当の木佐貫洋スカウトから指名あいさつを受け、「何よりも早く支配下に上がりたいと思っている。育成なので周りよりも実力も下ですし、他の人が練習していたら、その倍の努力をして支配下に上がることを目標に頑張りたい」と決意を示した。

身長１８０センチ、体重９０キロのサイド左腕。インステップ気味の踏み込みから最速１４８キロの直球とキレのあるスライダーを投げ込む。「左のサイドスローというのは貴重だと思う。真っすぐとスライダーが武器なので角度のあるピッチングをしたい」と思い描く。

担当の木佐貫スカウトは巨人の救援左腕の高梨や中川の名前を挙げながら、河野の能力の高さを評価する。「左のやや変則で、投げっぷりもすごくいい。先発でみていましたけど、直近の秋のリーグ戦で見て、リリーバーとして投げっぷりがいいなと。巨人には高梨、中川とか、同じように左の腕の出所が低いリリーバーがいるので、彼らの姿を見て、追いつけ追い越せと頑張ってもらって。いずれは彼らのように１軍のしびれる場面で投げてほしい。１軍で戦力になってくれたらと思います」と期待を込めた。