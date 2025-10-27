「お米がないなら弁当を買え」シンプルな描写でくすっと笑えるギャグ漫画家が描く「米不足」と「薄毛治療」【作者に聞く】
【漫画を読む】「お米を買ってくるんだ！」と話す店長だが…!?
学生時代から漫画を描き続けるのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に、シンプルな描写で読者をくすっと笑わせる「のぞみわたるのギャグ漫画」を定期的に公開している。今回は、「米不足」と「薄毛治療」をテーマにした2つの4コマ漫画を紹介するとともに、作者に最近の米不足への対策について話を聞いた。
■「お米を買ってくるんだ！」店長の指示に部下が取ったまさかの行動
ある日、飲食店で空になったお釜を見た従業員が「店長大変です！店のお米が全部なくなりました」と深刻な表情で報告する。店長は予想外の事態に焦り、「こうなったら近くの弁当屋ですぐにお米を買ってくるんだ！」と指示を出した。
張り切って弁当屋に行った従業員が注文したのは、なんとからあげ弁当を一つ。この後、店内でどのような意外な展開が待ち受けているのか、読者の想像力を掻き立てる一コマだ。
昨今は米の価格高騰や米不足が懸念されている。作者に米不足への対策について尋ねると、「お米がないならパンを食べればいいというのはタテマエロマエで、僕の住んでいる地域では多少の値上げこそあれど、お米がなくなるところまではいってない」と回答した。そのため、「特に対策という対策を講じることもなく、ありがたく食べさせてもらっています(笑)」と明るく語った。
■前髪フサフサ、後頭部ツルツル!?大胆すぎる薄毛治療の結末
薄毛の悩みを抱える男性がクリニックで増毛の施術を受けるエピソードだ。医師によると、今回の施術では後頭部の毛を使って前髪を増やすとのこと。
施術後、鏡で自分の姿を見た男性は、自分とは思えないほどの見た目の変化に大満足する。しかし、後頭部は毛を移植したために大胆に刈り上がっており、なんとも残念な後ろ姿になっていた、というオチだ。「のぞみわたるのギャグ漫画」は、日常でストレスを抱える人でも思わず笑ってしまうような作品が揃っている。最近笑えてないと感じる人は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
