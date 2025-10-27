5人組ダンスボーカルグループ「M!LK（ミルク）」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。TBS「CDTVライブ！ライブ！」（月曜後7・00）で披露した仮装を公開し、反響を得ている。

「CDTVライブ！ライブ！ありがとうございました！」とつづった佐野。番組内ではメンバー5人がTBS歴代ドラマのキャラクターに扮してパフォーマンスを披露。佐野は「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」で自身が演じる徳丸元一に扮し、「徳丸くんが遊びにきてくれました！」と仮装5ショットを公開した。

「歴代の豪華な方々も来てくださって嬉しかったな」と続け、「左から 金八先生 ノコルさん 徳丸 黄門様 花沢類さん」とメンバーを改めて紹介した。山中柔太朗は「3年B組金八先生」の金八先生、曽野舜太は「花より男子」の花沢類、吉田仁人は「水戸黄門」の水戸黄門、塩崎太智は「VIVANT」のノコルに仮装した。

フォロワーからは「徳丸くんだけ本人」「仮装じゃなくて本人」「ビジュ良いじゃん」「最高でした」「みんなクセつよすぎ」「めっちゃ爆笑したよ」「ノコルさん本物から呼び出しされてます」などの声が寄せられた。