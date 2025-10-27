大橋和也、フェルメール「真珠の耳飾りの少女」に変身 “美女ぶり”にファン注目「高畑充希ちゃんみある」「ネタ枠かと思ったら…」
7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が27日、グループ公式インスタグラムを更新。メンバーが日替わりでハロウィンの仮装を投稿する恒例企画「なにハロ2025」で、衝撃の絵画コスプレを披露している。
【写真あり】高クオリティ！大橋和也、フェルメール「真珠の耳飾りの少女」に変身
「大橋和也× #真珠の耳飾りの少女」と題して大橋はフェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」で描かれた女性に変身。ちなみに2024年はモナリザならぬカズリザに挑戦しており、額縁付きの“絵画シリーズ”を踏襲した。
「楽しいとき、嬉しいとき、悲しいとき、つらいとき、どんな感情になった時も絵画を見たくなる、、、額縁に飾られる人になりたいっていうよりちょっとした感情の変化が起きたときに見たいって思われる存在になりたい。」「絵画のような力強くときには儚くその人の感性で見る人によって変化するそんな人物になります。」と文章とともに美しく変身した姿を公開。
「ようするに、、、おもろくてかっこよくて美しい人になります笑笑」と大橋らしくチャーミングさを垣間見えるコメントを遺した。
コメント欄では「ネタ枠かと思ったら超絶美人が出てきた」「美人ー！！」「めちゃくちゃ美人」「これはこれで好き」「高畑充希ちゃんみある」「今年も絵画」「フェイスライン綺麗！！！」「めちゃくちゃ美人」「見た瞬間声出して笑ってしまったwwww」と笑いと感動の声が入り混じっている。
