タレントの板野友美さんは10月25日、自身のInstagramを更新。車内での色っぽい姿を披露しました（サムネイル画像出典：板野友美さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの板野友美さんは10月25日、自身のInstagramを更新。肌をあらわにした艶っぽい姿を披露しました。

【写真】板野友美の色っぽい姿

「なんかとっても彼女感が強い」

板野さんは「YouTubeで話してた例の」とつづり、自身の写真を14枚載せています。車内でジーパンとキャミソールを着用した姿です。肩やデコルテなどがあらわになっており、艶のある姿が目を引きます。

コメントでは「全部好きぃいいい」「なんかとっても彼女感が強い」「ともちんってなんでこんなにドキッとさせる可愛さを持ってんだろ」「全部可愛すぎるだいすき」「超絶最高に綺麗&美しい女性」「どれも表情が素敵だし笑顔が良いですね」「笑顔がたまらん」と、称賛の声が多数上がりました。

美脚が際立つ姿

22日には「N°21 × PEGION POPUP行って来たよん」とつづり、バッグを片手に持ったショットを披露した板野さん。ワンピース姿で美脚が際立っています。興味のある人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)