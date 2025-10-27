「なんでこんなにドキッと」板野友美、車内でキャミソール×ジーパンの色っぽい姿を披露「彼女感が強い」
タレントの板野友美さんは10月25日、自身のInstagramを更新。肌をあらわにした艶っぽい姿を披露しました。
【写真】板野友美の色っぽい姿
コメントでは「全部好きぃいいい」「なんかとっても彼女感が強い」「ともちんってなんでこんなにドキッとさせる可愛さを持ってんだろ」「全部可愛すぎるだいすき」「超絶最高に綺麗&美しい女性」「どれも表情が素敵だし笑顔が良いですね」「笑顔がたまらん」と、称賛の声が多数上がりました。
「なんかとっても彼女感が強い」板野さんは「YouTubeで話してた例の」とつづり、自身の写真を14枚載せています。車内でジーパンとキャミソールを着用した姿です。肩やデコルテなどがあらわになっており、艶のある姿が目を引きます。
