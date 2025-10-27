即やせ見え！甘辛スタイルにぴったりな「メンズライクジャケット」の着こなしテクをご紹介♡

写真拡大 (全3枚)

着太りしがちなアウターでも、やせ見えするコツが知りたい！そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈とともに、甘辛スタイルにぴったりな「メンズライクジャケット」の着こなしテクをご紹介します。シルエットだけではなく素材やあわせるヘアにも、やせ見えポイントがあるんだとか♡

メンズライクジャケット

ボーイッシュなアウターは、ミニや女のコらしいフリルスカートを味方につけて体型カバーを目指すのが◎。

Cordinate アウターにすっぽりおさまるミニスカ丈でコンパクトなシルエットに

ボーイッシュなBIGアウターは、アップヘアでバランスをとって。

ブラウンレザーバーンジャケット 22,000円／ファーストハンド ボーダーセーラーカラーニット 14,960円／LILY BROWN 白バルーンミニスカート 8,650円／ROUGHNECK（HANA KOREA）ソックス 990円／靴下屋（Tabio）スニーカー 37,400円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペ ード カスタマーサービス）

Cordinate フレアースカートが作る体型カバーのAライン

ゆったりなシルエットも軽やかなチュールで抜け感をプラス。

グリーン花柄モチーフMA-1 71,500円／ノーマリズム テキスタイル、チャームつきバッグ 14,300円／レイ ビームス（ともにレイ ビームス 新宿）白タンクトップ 4,400円／EMODA ルミネエスト新宿店 白ティアードチュールスカート 14,300円／FILA×dazzlin（dazzlin）ブーツ 14,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英、三浦里奈（ともに本誌専属）文／大熊芹奈

村瀬紗英

三浦 理奈