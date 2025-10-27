即やせ見え！甘辛スタイルにぴったりな「メンズライクジャケット」の着こなしテクをご紹介♡
着太りしがちなアウターでも、やせ見えするコツが知りたい！そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈とともに、甘辛スタイルにぴったりな「メンズライクジャケット」の着こなしテクをご紹介します。シルエットだけではなく素材やあわせるヘアにも、やせ見えポイントがあるんだとか♡
メンズライクジャケット
ボーイッシュなアウターは、ミニや女のコらしいフリルスカートを味方につけて体型カバーを目指すのが◎。
Cordinate アウターにすっぽりおさまるミニスカ丈でコンパクトなシルエットに
ボーイッシュなBIGアウターは、アップヘアでバランスをとって。
Cordinate フレアースカートが作る体型カバーのAライン
ゆったりなシルエットも軽やかなチュールで抜け感をプラス。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英、三浦里奈（ともに本誌専属）文／大熊芹奈
村瀬紗英
三浦 理奈
