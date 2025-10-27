即やせ見え！甘辛スタイルにぴったりな「メンズライクジャケット」の着こなしテクをご紹介♡

着太りしがちなアウターでも、やせ見えするコツが知りたい！そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈とともに、甘辛スタイルにぴったりな「メンズライクジャケット」の着こなしテクをご紹介します。シルエットだけではなく素材やあわせるヘアにも、やせ見えポイントがあるんだとか♡