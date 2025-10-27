ペアリング

写真拡大

『ポケットモンスター』に登場するエーフィとブラッキーのシルエットをデザインに落とし込んだペアリング（結婚指輪）がユートレジャーより新登場。シンプルだけど可愛らしい、細やかなデザインが美しいリングをご紹介。

☆エーフィ、ブラッキーをデザインしたリングイメージをチェック！（写真21点）＞＞＞

ユートレジャーよりリリースされるこのたびの新作は、『ポケットモンスター』に登場するポケモンのエーフィ、ブラッキーのシルエットがデザインされたペアリング（結婚指輪）。

リングの表面にはエーフィ、ブラッキーそれぞれのシルエットが立体的にあしらわれており、エーフィがおぼえるわざ「あさのひざし」、ブラッキーがおぼえるわざ「つきのひかり」からインスパイアされたラインをそれぞれにデザインしたシンプルかつ美しいフォルムが魅力的。

内側にはそれぞれのポケモンをイメージした天然石があしらわれており、エーフィはルビー、ブラッキーはブルームーンストーンがはめ込まれている。

「エーフィ　ペアリング」はプラチナ950×K18ピンクゴールドとプラチナ950、「ブラッキー　ペアリング」はプラチナ950×K18イエローゴールドとプラチナ950のそれぞれ2デザインをご用意。
オリジナルデザインのリングケースでのお届けとなる。

「好き」をジュエリーというカタチにした美しいリングをぜひ楽しんでみてね。