¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼10th¡ù¿·¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¡ª ¥Õ¥©¥ë¥à¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¼¤ó¤Ö²Ä°¦¤¤¡ª
»æ¤Ç¥¥ê¤È¤ëÌ¾¾ì⾯¡ÖPAPER THEATER¡×¥·¥ê¡¼¥º10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ªÂè⼀ÃÆ¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼ ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®Ãí°Õ¤Ç¤¹¢ö
¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¤Î»æ¤Ç¥¥ê¤È¤ëÌ¾¾ì⾯¡ÖPAPER THEATER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤¬ÃÂÀ¸¢ö¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Ë·èÄê¡ª
¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç⼤⼈¤òÃæ⼼¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¤ò⼦¤É¤â¤Ë¤â¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´ë²è¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥¥Ã¥È¡£
ËÄ¤é¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë⽴ÂÎ´¶¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÁÈ¤ß⽴¤Æ⼯Äø¤ò¤°¤Ã¤ÈÆñ°×ÅÙ¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥ë¤ÎÍ·¤Ó⼼¤È¥¯¥é¥Õ¥È¤Î´°À®¤Î´î¤Ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÂÎ¸³¤Ç¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¡×Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤ÎÁ´6¼ïÎà¡£
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î·Á¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÁØ¤´¤È¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò⽴ÂÎÅª¤Ë⼿·Ú¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¡¢Á´¹ñ¤Î´á¶ñÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L660451
