女優の芳根京子（28）が27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。ヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「べっぴんさん」のオーディションについて明かした。

最終審査はカメラテストだと明かし「若い時から上（高齢）まで演じるので、どっちもメークしてみて着替えてみて、カメラを通して見てみるっていうオーディションになる」とし、組まれたセットの中で本番同様に撮影されると説明した。

最終に残っている人数については「多分15〜16人らしいんですけど」と明かし「会わないようになってる」とスタッフ無線でやり取りする厳重体制で鉢合わせがないようにされていると説明。しかし「夏菜子ちゃんから話聞くと“私も最終受けてた”って。みんな最終にいるんです」と同作で共演していた百田夏菜子、土村芳、谷村美月も最終審査を受けていたと後々知ったことを告白。スタジオを仰天させた。

さらに、芳根自身はヒロインオーディションに「4回目で受かりました」と明かし「まれ」「とと姉ちゃん」「あさが来た」には落ちたと語り、スタジオをさらに驚かせた。