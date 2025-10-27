俳優の北川景子さん（39）が26日、芸能事務所スターダストプロモーションが主催する、第４回 『スター☆オーディション』の最終選考会に登場。グランプリ受賞者にアドバイスを送りました。

2019年から始まった『スター☆オーディション』。今年は応募総数1万2458人（主催者発表）の中から、ファイナリスト18人が選出され、最終選考会で東京都出身の山中島世夏（やまなかじま・せな）さん14歳と、沖縄県出身の岩瀬夕由（いわせ・ゆうゆ）さん14歳の二人がグランプリに輝きました。

■北川景子が芸能活動で大切にしていること

北川さんは今回、スペシャルプレゼンターとして登場。北川さんが受賞者の名前を読み上げ、グランプリが発表されました。名前を呼ばれた岩瀬さんは「グランプリ取れて本当にうれしいです。ありがとうございます」と喜びを明かしました。

また、グランプリの山中島さんから“芸能界で一番大切なことは何か”と聞かれた北川さんは「私が一番大切にしているのは自分に正直でいること」と回答。

続けて、「素直に、自分に正直に受け答えしていったりとか、自分が楽しいなって思うこととかうれしいなとか、やりたいなって思う気持ちを大切にしていた方が、この業界に長く身を置くのであれば楽なんじゃないかな」と、芸能界で活躍する先輩としてアドバイスを送りました。