動画メディア「通勤タイムス」で配信中の人気動画シリーズ「伝説の朝ごはん」に、１０２歳の現役美容部員、堀野智子氏が登場。Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、ＴｉｋＴｏＫ、とも再生数１０００万回を突破し、今もなお、ＹｏｕＴｕｂｅ含めて再生数が伸び続け大きな反響を呼んでいる。

同シリーズは各界の最前線を走るプロフェッショナルたちの、大切な朝のエナジーチャージに迫る動画で、累計３億回以上の再生を誇る人気コンテンツ。堀野氏の動画は８月１７日に公開された。過去には、脚本家・小山薫堂氏やメディアアーティスト・落合陽一氏、断捨離提唱者のやましたひでこ氏や、１９歳の見習い美容師など一般人まで、老若男女、多様な分野のゲストが登場している。

自ら食事を準備し淡々と食べ進める姿から、生きざまや人柄が見られるとして、不透明な時代に、普遍的な模範的な「丁寧な生き方」を参考にしようと幅広い世代からの支持がある。

堀野智子氏は、最高齢ビューティーアドバイザーとしてギネス世界記録にも登録されている。３０歳で美容部員としてのキャリアーをスタートさせ、現在も福島県内で６０年以上勤続中。ビューティーディレクターとして顧客を抱えており、１０２歳とは思えない強靭な足腰で現在も１人暮らしを続けている。

ある朝、自宅のキッチンでおもむろに朝食の準備を始める堀野氏のてきぱきとした動きは、年齢を感じさせない鮮やかさだ。堀野氏の朝食は、純和風の健康朝食。ご飯はぴったり１５０グラムを計量する。前日に煮ておいたタケノコの煮物、みそ汁、たくあん、キュウリの浅漬け、イワシのゴマ漬け、そして常時２種類用意しているという梅干しが並ぶ。乳酸菌飲料も加えられ、バランスも完璧だ。

特にご飯を計量することについて、堀野氏は「私ってね、太るんだよね。ご飯を１５０グラムずつ量って、食べるようにした」とこだわりを明かす。今では量らなくても、茶わんに入れるだけで「きちっとなってる」という。必ず食べるものとしては「たらこだね。塩っ辛いし、おかずになる」と語り、梅干しは食後の「口直し」。「梅干しを一つ食べるってのは、体に良いよね」と笑った。

朝食をゆっくりと時間をかけて味わった後は、手早く後片付け。食後は趣味の編み物を楽しむのがルーティンとなっている。動画内で着用しているセーターと靴下も、自身で編んだものだという。健康の秘訣としては、１日９０回「お腹を押す」ことを挙げた。「すごく腸を刺激してくれて、体に良いんですよ」と話す。

また、現役美容部員としてのこだわりも強い。「１日の始まりだから、時間に起きて、化粧をする。どなたがいらっしゃってもすっぴんでは出ない」と吐露。客商売のため、テレビを見て情報を仕入れておくことも重要だという。

仕事のモチベーションについては、「やっぱり売り上げができたときがうれしい」と笑顔を見せた。そして、美容部員としての喜びを「（商品を）勧めて、次にキレイになってくれるのね。お客さんがキレイになったら私もうれしい。２人でうれしがって商売できるのは最高でしょう？辞めるなんていう気持ちは一切なかった」と語った。

堀野氏の長寿・健康・美容を支える毎日の習慣と、６０年以上にわたる仕事への情熱は、「伝説の朝ごはん」の動画で詳しく見ることができる。動画は「通勤タイムス」の公式ＹｏｕＴｕｂｅ、ＴｉｋＴｏｋ、ＩｎｓｔａｇｒａｍなどのＳＮＳで視聴できるほか、Ｕ−ＮＥＸＴでも配信を行っている。