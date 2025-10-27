ABEMAは、恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』を11月9日より放送する。

本作は、関係に悩みを抱えるカップルが、お互いの同意のもと一時的に破局し、彼氏・彼女がいない状態で公認の浮気生活を送る内容だ。過去に4シーズン行っており、今回は2年ぶりの5シーズン目となる。

5シーズン目となる今回は、6組のカップル、男女12名が参加して20日間の共同生活を行う。ミス・インターナショナル日本大会準グランプリ受賞者や元アイドル、恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』出演者などが参加者に含まれている。

参加者を見守るスタジオ見届け人として陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名が出演する。主題歌にはバンド・Penthouseの書き下ろし新曲「隣の恋は青」が選ばれた。

初回放送の1週間前である11月2日18時より、『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』をより楽しめる事前番組が配信される。この番組では、スタジオ見届け人3名の恋愛観が明らかになる内容となっている。

■スタジオ見届け人コメント全文

ーー初回収録を終えて『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』をご覧になった感想を教えてください。

陣内智則：生々しい恋愛事情を見られるので、ハラハラする！今ちょっとうまくいってない恋人同士とかが見るのは、すごく刺激的になるんじゃないかなと思います！僕は結婚して子供もいるから、恋愛はだいぶ遠い話だったんですけど、それを思い出させるような、今までの恋愛リアリティーショーにはないトゲトゲ感があって面白かったです！

前田敦子：参加者それぞれの心情が分かるからすごく勉強になりました！人間の心理が面白いです！

藤田ニコル：元カレ、元カノが見える範囲にいる中で恋愛しなきゃいけないので、感情の上げ下げが激しくてすごくドキドキする恋愛リアリティーショーだなって思いました！

ーー前田さんは"恋愛リアリティーショーのスタジオMC”を務められるのは初めてかと思いますが、いかがでしたか？

前田敦子：私は妊娠中から、恋リアにハマってずっと見ています！妊娠中はピザとポテチを片手に見ていたので（笑）。恋リアとともに、妊娠期間中過ごしたっていう思い出があります。いつか参加してみたいなって思っていたので、すごく嬉しかったです！スタジオってすごく楽しいですね！

■Penthouse 浪岡真太郎（Vo/Gt）コメント全文

新シーズンの主題歌を担当させていただきました。『隣の恋は青く見える』はとんでもない企画だなあといつ聞いても思いますよね。バンドのみんなで鑑賞会したい。番組のセンセーショナルさに負けないスリリングな楽曲なので、番組内で流れるのをとても楽しみにしています。

（文＝リアルサウンドテック編集部）