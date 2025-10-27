¡Ø¥¬ー¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·ー¥º¥ó2¡Ù¡¢Îø¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¥á¥ó¥Ðー¤Î¡ÈËÜ²»½÷»ÒÎ¹¡É¤ò¸ø³«
¡¡ABEMA¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬ー¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¥¬ー¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·ー¥º¥ó2¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ËÜ²»½÷»ÒÎ¹¡Ésupported by seven x seven »åÅç¡Ù¤òÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ø¥¬ー¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·ー¥º¥ó2¡Ù¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ËÜ²»½÷»ÒÎ¹¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¡Ø¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ËÜ²»½÷»ÒÎ¹¡Ésupported by seven x seven »åÅç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤ÇÎø¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ä¥«¡¢¥Ê¥Ä¥¡¢¥¢¥º¥µ¡¢¥À¥Ë¥ç¥ó¡¢¥¢¥¤¥ß¤Î5¿Í¤¬¡¢Ê¡²¬¡¦»åÅç¤ËÐÊ¤à¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Öseven x seven »åÅç¡×¤Ë½¸·ë¡£
¡¡ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÊÔ¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ²»¤äÁÇ´é¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ËÜ²»½÷»Ò²ñ¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ÎÞ¤Î·èÃÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢²áµî¤ÎÎø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤ÎÎø¤ä·ëº§¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢¡Ø¥¬ー¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·ー¥º¥ó2¡Ù¤È¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Öseven x seven »åÅç¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤ä³ä°ú¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2·î28Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë