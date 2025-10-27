全国でも相次いでいますが、またクマによる被害です。新潟県上越市の山林で10月27日朝、測量をするため歩いていた男性2人がクマに襲われケガをしました。襲われた2人は「気づいた瞬間に向かってきて襲われた」と恐怖の瞬間について語っています。

10月27日午前９時前。



【被害者】

「現場の調査に行ったとき、歩いている最中に右の斜面上のほうからクマが突然出てきて襲われた」



こう話すのは27日朝、クマに襲われた男性です。





2人は上越市大島区棚岡の山林で測量作業のため歩いていたところ、体長1mほどの子グマに襲われました。その恐怖の瞬間をこう振り返ります。【被害者】「こっちを見た途端、いきなり走って襲ってきたのでだいぶ恐ろしかった」2人はいずれも軽傷で命に別条はありませんでしたが…【被害者】「右腕を噛まれて、その時一緒に右肩とかをひっかかれた」【被害者】「左足を噛まれた」2人を襲ったクマはその後、逃げていて、警察などが周辺の住民に警戒を呼びかけています。これで、今年県内で発生したクマによる人身被害の件数は12件。県はクマ出没特別警報を発表していて、クマによる人身被害を防ぐために複数で行動し、音の鳴るものを携行することや早朝・夕方の外出はできるだけ避けることなどを呼びかけています。