お笑いコンビ・なすなかにしさんの中西茂樹さん（48）と那須晃行さん（44）が26日、東京・草月ホールで行われた松竹芸能主催のイベントに登場。約2年ぶりに2人で漫才を披露した感想を語りました。

開催されたのは『松竹秋の大笑宴祭（だいしょうえんさい）〜若手もベテランも汗かきます〜』東京公演です。

なすなかにしは19日、那須さんが脳梗塞のため休養して以来、大阪で約2年ぶりに漫才の舞台に復帰。今回、東京でも久しぶりに漫才のステージに立ちました。

観客から大きな拍手で迎えられた2人。仲の良さを生かしたネタで、じゃれあう様子を見せるなど約8分間、会場を沸かせました。

■那須さん「漫才ができるようになったかどうかは、ちょっとわからない」

イベント前に行われた取材会で大阪公演での復帰について質問されると、那須さんは「体調は全然元気なんですけど、漫才がすごく久しぶりだったので、すごく緊張しました。本当に。漫才ができるようになったかどうかは、ちょっとわからないですけど、相方が隣にいたので、頑張れました、僕」と率直な思いを語りました。

相方の中西さんは「2年間、彼が倒れてから一切漫才をやってなかったんで、ちょっと変な緊張感がありましたけれども。那須くんがまだ本調子じゃないだろうなと思って、その辺を気にかけながら（漫才を）やろうと思ったら、結果僕の方が走りすぎてすべってた」と反省。出演後、「アメリカザリガニさんからもうちょっとゆっくりやってもいいぞってアドバイスをもらいました」と先輩からアドバイスをもらったことを明かしました。

取材会にはアメリカザリガニの柳原哲也さん（53）と平井善之さん（52）も出席。平井さんは「我々がなすなかにしの次の出番で。彼ら5分の持ち時間、10分やってました」と舞台の裏側を明かし、「10分やりゃあ、なんの心配もないわけですよ。怒りとうれしさが入り交じりました」と後輩の復帰を喜びました。

那須さんは2023年12月に脳梗塞を発症し、手術を受け一時休養。約4か月後に仕事復帰しました。思ったように言葉が出てこないなどの後遺症が残ったことから言葉を引き出すリハビリを行い、2025年4月、病院でのリハビリを終えたことを報告していました。