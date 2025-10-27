※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任直後から生徒の反感を買い、孤立していった非常勤講師・岡田。コネ採用の事実に打ちのめされた彼女は、人気実習生・川合への嫉妬を抑えきれず、川合と男子生徒・三村のやり取りを「不適切な関係」として校長に訴える。だが、三村や生徒たちの証言により嘘が露見し、他の問題行動まで明るみに出る。校長室で叱責を受ける岡田に、真山が静かに告げた――「生徒を、自分の子どもだと思って考えてください」。その言葉に岡田は言葉を失い、しばし沈黙ののち、小さく頭を下げるのだった。



■心の中で反発――子どものことを出すなんて卑怯！

■最悪な一日の終わりに…まさかの出来事が!?■叔父からの厳しい叱責――「自分勝手すぎる！」「子どものことを引き合いに出すなんて卑怯だ」と心の中で反発しながらも、その場を収めるには謝るしかない――そう考えた岡田は、渋々頭を下げて校長室をあとにします。もちろん、それは心からの謝罪ではありません。謝罪に追い込まれたことが悔しくてたまらず、最悪な一日だと心の中で毒づく岡田。そんな彼女のもとに、追い打ちをかけるように叔父からの電話が入ります。「なんてことをしたんだ！」「お前は自己中すぎる！」容赦のない叱責に、岡田は何も言い返せませんでした――。(スズ)