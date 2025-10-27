「俺を巻き込むな」夫が拒絶した妻の恐ろしい計画とは？
「妻の親との同居を反対する冷たい夫」――夫婦漫画でよくあるパターンではじまる「家庭を崩壊させたのは誰？」は意外な展開をたどります。
妻・成美は「施設に入りたい」と言い出した母を心配して、夫・義郎に同居を頼みます。夫は冷たく反対し、そもそもこのふたりの夫婦関係はうまくいってないようです。でも何かがおかしい…？
この夫婦に何があったのでしょうか…？
同居を進めたがっているのは…妻だけ？
夫の説得に失敗した妻・成美は、強引に母を連れてきてしまいますー。
年老いた母を心配して…といいことをしている風の妻・成美ですが、強引すぎます。そもそもお母さんが同居を望んでいないのに？
妻、母、そして夫（息子）それぞれを巻き込み、物語は予想できない方向へ進んでいきます。妻の実母との同居問題を発端に、金銭トラブルなどが複雑に絡み合い、夫婦、家庭が崩壊へと向かいます。
この家庭を壊したのは、夫なのか妻なのか？
まさかの展開に「こんなことって…？」と驚きつつも、今の日本ではわりと身近に聞く「ある落とし穴」にハマってしまった話として、読者からも大反響だった本作品。
こういう人あなたの周りにもいませんか…？ぜひ本編で確かめてみてください。
＞＞【まんが】家庭を崩壊させたのは誰？
(ウーマンエキサイト編集部)
