¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£³°Ì¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤Î¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯¡¡Æ´¤ì¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¾¾°æ¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ë°éÀ®£³°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ë¶¶Ãæ±û¡¦¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯Êá¼ê¤¬£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶»Ô¤ÎÆ±¹»¤Ç¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÂåÍý¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¡¢¿¥ÅÄ½ßºÈ¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥Õ¡¢Ã´Åö¤ÎÌÚº´´ÓÍÎ¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤Î¾¾°æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¹¶¼é¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æº£²Æ¤ÏÆ±¹»¤òÁÏÉô£²£²Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥¢¥´¤òÆÍ¤½Ð¤¹É½¾ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÈË¶¶Ãæ±û¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡É¤È¤·¤Æ°ìÌö¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶Âç´îÃÏ¡Ê¤À¤¤¤¤Á¡ËÅê¼ê¤òÀð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤Ïµð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö¾®³Ø¹»£µÇ¯À¸¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤«¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡¢Ä¹¤¤´Ö³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¤È¤¤¤¦Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¾¾°æ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂç»Ö¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤¬ºÇÂç¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤ÂÇ·â¡¢´ÊÃ±¤Ë»°¿¶¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Çä¤ê¡£¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£