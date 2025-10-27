2021年に解散したアイドルグループ・V6が、デビュー30周年記念日となる2025年11月1日に、過去にリリースした曲など全400曲を各サブスクリプションサービスで配信すると所属レーベルが発表しました。

配信される400曲にはソロ曲やユニット曲が含まれ、デビューからラストアルバムまでV6の全歴史を網羅でき、さらに未発表楽曲『笑顔が好き』も含まれるということです。

■元V6・三宅健さんも喜び 「11/1は祭りだぁ」

今回の発表後、元メンバーの三宅健さん（46）は自身のSNSを更新し「遂にこの日がやって来た！V6ファンの皆様も、そうでない皆様にもV6の楽曲が再び愛されるツールができること感無量です！ そして未発表曲『笑顔が好き』がこの世に放たれることめちゃくちゃ嬉しいです 11/1は祭りだぁ」と、喜びをつづりました。

V6は1995年11月1日にシングル『MUSIC FOR THE PEOPLE』でデビュー。その後『TAKE ME HIGHER』『愛なんだ』『WAになっておどろう』など数々のヒット曲を世に送り出し、2021年にファンに惜しまれながら26年の活動に幕を下ろしました。