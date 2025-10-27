ÍèÇ¯¤«¤éÁª¹Í´ð½à²þÄû¤ÎÂôÂ¼¾Þ¡¡º£Ç¯¤Ï²¿¿Í¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡©£·¹àÌÜÃæ£³¹àÌÜ¥¯¥ê¥¢¤¬ºÇÂ¿¤Ç£¶Åê¼ê¡ÚÁ´¹àÌÜ¾ÜºÙ¡Û
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤¿´°Åê·¿¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬£²£·Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÀ©Äê¤µ¤ì¤¿£·¹àÌÜ¤Î´ð½à¤Î¤¦¤Á£³¹àÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µð¿Í£Ï£Â¤ÎËÙÆâ¹±É×°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¿ô»ú¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¿ô»ú¡£¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤¿ô»ú¡×¤È¤·¤Æ°ËÆ£¤òÁª¹Í¤·¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂôÂ¼¾Þ¤Î£·¤Ä¤Î´ð½à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡£²£µ»î¹ç°Ê¾å¤ÎÅÐÈÄ
¢´°Åê£±£°»î¹ç°Ê¾å
££±£µ¾¡°Ê¾å
¤¾¡Î¨£¶³ä°Ê¾å
¥£²£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å
¦£±£µ£°Ã¥»°¿¶°Ê¾å
§ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£°°Ê²¼
¡¡º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£²£µ»î¹ç°Ê¾å¤ÎÅÐÈÄ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤Î£²£·»î¹ç¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¡¢ºå¿À¡¦Â¼¾å¡¢¹Åç¡¦¾²ÅÄ¤¬£²£¶»î¹ç¡¢£²£µ»î¹ç¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¶åÎ¤¡¢µð¿Í¡¦»³ºê¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¤Ç¡¢¹ç·×£¸¿Í¡£
¡¡¢£±£°´°Åê°Ê¾å¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤È¹Åç¡¦¾²ÅÄ¤Î£¶»î¹ç¤¬ºÇ¹â¤Ç³ºÅö¼Ô¤Ï¤Ê¤·¡£
¡¡££±£µ¾¡°Ê¾å¤â³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¡¢ºå¿À¡¦Â¼¾å¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦Åì¤Î£±£´¾¡¤¬Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡£
¡¡¤¾¡Î¨£¶³ä°Ê¾å¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Î¡¦£¸£°£°¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Âç´Ø¡¢¾åÂô¡¢Í¸¶¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¡¢ËÌ»³¡¢À¾Éð¡¦º£°æ¤Î£¸¿Í¤¬¥¯¥ê¥¢¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºå¿À¡¦Â¼¾å¤Î¡¦£·£·£¸¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢Æ±Î½¤ÎºÍÌÚ¡¢µð¿Í¡¦»³ºê¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÎÅì¤È¥±¥¤¤Î£µ¿Í¤È¹ç·×£±£³¿Í¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¥£²£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°ÅþÃ£¼Ô¤ÏÉÔºß¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤Î£±£¹£¶²ó£²¡¿£³¤¬Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÄ¹¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¡¦Â¼¾å¤Î£±£·£µ²ó£±¡¿£³¤¬ºÇÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¦£±£µ£°Ã¥»°¿¶¤Ï£µ¿Í¤¬¥¯¥ê¥¢¡££±£¹£µÃ¥»°¿¶¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦º£°æ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢À¾Éð¡¦º£°æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»Ô¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÅþÃ£¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡§ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£°°ÊÆâ¤ÏÂ¿¿ô¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÌ»³¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Âç´Ø¡¢À¾Éð¡¦º£°æ¤¬£±ÅÀÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¡¢¶åÎ¤¤ò´Þ¤á¤Æ£¶Åê¼ê¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦¥±¥¤¤¬£±ÅÀÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢µð¿Í¡¦»³ºê¡¢ºå¿À¡¦Â¼¾å¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦Åì¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¹Åç¡¦¿¹²¼¤Î·×£·Åê¼ê¤¬µ¬Äê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡£³¹àÌÜ¥¯¥ê¥¢
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í
À¾Éð¡¦º£°æ
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë
µð¿Í¡¦»³ºê
ºå¿À¡¦Â¼¾å¡Ê£¶¿Í¡Ë
¡¡£²¹àÌÜ¥¯¥ê¥¢
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Âç´Ø
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¶åÎ¤
ºå¿À¡¦ºÍÌÚ
£Ä£å£Î£Á¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó
£Ä£å£Î£Á¡¦Åì
£Ä£å£Î£Á¡¦¥±¥¤
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÌ»³¡Ê£¸¿Í¡Ë
¡¡£±¹àÌÜ¥¯¥ê¥¢
¹Åç¡¦¿¹²¼
¹Åç¡¦¾²ÅÄ
¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»Ô
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂô
ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¡Ê£µ¿Í¡Ë
¡¡ËÙÆâ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¶áÂåÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬¶È²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Íèµ¨¤«¤é¢£±£°´°Åê°Ê¾å¤ò£¸´°Åê°Ê¾å¡¢¥£²£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£±£¸£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÁª¹Í´ð½à¤ò²þÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢£±£¹£¶²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤¬£·¹àÌÜÃæ£´¹àÌÜ¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£