過去最多の6人が立候補した上越市長選挙は10月26日、投開票が行われ、新人で元外交官の小菅淳一氏が現職や元国会議員などを破り初当選を果たしました。



県内の市町村長選挙では過去最多の6人によって争われた上越市長選挙。2万4000票余りを獲得した新人の小菅淳一氏が現職や元参議院議員などを破り、初当選を果たしました。





小菅氏は選挙戦で元外交官としての経験や国とのつながりをアピール。子育て支援策として「こどもセンター」の整備などを訴えました。





〈初当選 小菅淳一氏〉「いま一番は物価高対策ですよね。これはすぐ補正予算もやらないといけない。いろんな世界の人々の暮らしを 見てきました。その中からヒントを得て上越市が一番世界で住みやすい、 一番輝くまちにしたいと思っています」一方、現職の中川幹太市長。落選の知らせが届くと…〈中川幹太氏〉「この結果の責任については私ひとりの責任だと思っております。本当に申し訳ありませんでした」市長に就任以降、重なる失言が問題視され去年、議会が辞職勧告を決議。その後も不信任決議案が出され、否決された経緯があります。今回の選挙戦は混乱を招いた中川市政の評価も争点となりました。〈中川幹太氏〉「まず第一としてはやはり発言問題が一番だと思っております。中には握手を拒まれる方も何人かはいらっしゃいましたしそういう意味では発言の影響なんだなと感じるところもありました」候補者が乱立する中、市政の刷新が選択された上越市長選挙。投票率は56.63パーセントで前回より9.46ポイント低くなっています。