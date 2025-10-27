J2降格が決まったアルビレックス新潟。なぜチームは低迷したのか。立て直す道しるべはどこにあるのか。ここまでを振り返ります。



去年のJ1リーグ。残留争いは最終節までもつれていました。



新潟はこの試合で引き分けに持ち込み、なんとか残留。ただ、チームを3年間率い、J1昇格、そしてルヴァンカップ準優勝に導いた松橋力蔵監督の退任が決まりました。





後任として招へいされたのがJリーグのトップチームで監督経験がなかった樹森大介氏。異例の抜擢でしたがその船出は、期待に胸を躍らされる言葉からでした。〈樹森大介前監督〉「新潟史上最高へ」12人の選手が退団したものの期限付き移籍からの復帰も併せ、14人の選手が加入。新生アルビが掲げたのは。〈樹森大介前監督〉「ゴールに直結するような速めのプレー」丁寧にボールを保持するこれまでのスタイルに加えて、“スピード”を求めました。この変化は、開幕戦でゴールを生みます。しかし、終盤の失点で、勝ちきることが出来ず。それでも選手は確かな手ごたえを感じていました。〈太田修介選手〉「新しいチームになってずっとキャンプから取り組んでいた所はすごく表現できた。きょう得た自信をどんどん次につなげていきたい」開幕からアウェー3連戦は、白星とはならず、迎えたホーム開幕戦。サポーターが大声援で後押しします。この試合も、新潟はボールを奪ってからの“スピード”ある攻撃で、先制ゴールを決めると。一度は追いつかれますが、今度はクロスに長谷川！またもやリードし、今季初勝利かと、思われましたが。後半アディショナルタイム。ボールを弾いた先には、無人のゴールに勢いよく向かう相手の下へ。2度のリードも、追いつかれ、白星とはなりません。さらに、続くホームでの東京ヴェルディ戦。先制を許すも、そこから逆転。初白星目前でしたがまたもや失点。〈長谷川元希選手〉「何回繰り返すんだろうというか。もっと、次々となりますけど、もっと向き合った方がいいのではと率直にこの結果を得て思います」リードしても、守り切れない。そんな展開を繰り返し、この試合で、ついに最下位に。一筋の光は、ここまで7試合で3ゴールの活躍を見せている長谷川でした。第9節の神戸戦。相手からボールを奪いこぼれ球に長谷川が反応。切り替えして鮮やかなシュート。この1点を守り切り今シーズン初勝利を挙げました。勝ち点を積み上げたい新潟でしたが、その勢いは続かず。戦い方が定まりません。〈堀米悠斗選手〉「選手がどういうところにこだわりを持っていままでやってきたかと、監督が今後どうやって進めていくのかを改めて確認した」もう一度、“アルビらしい”ボールを繋ぎ、相手を崩すサッカーで勝利することを誓った新潟。スタイルが定まり、ホームでの253日ぶりの勝利に繋がります。〈小見洋太選手〉「本当に長い間不甲斐ない結果がずっと続いていて…申し訳ない気持ちがずっと続いていたのでこうやって勝ててここからスタートですけど残留にむけて1戦1戦戦っていきたいと思います」しかし、次に待っていたのは、主力選手の相次ぐ流出でした。ホーム初勝利の決勝点を挙げた小見、副キャプテンの宮本をはじめ、7人が移籍。さらに、クラブは監督の交代も決断。入江徹・新監督のもと巻き返しを狙いました。チームの課題は、失点の多さとゴールを決められる選手の誕生でした。今シーズン前半の失点数は、リーグワーストの27失点。一方、複数得点をあげた矢村と小見は移籍。更には、好調だったダニーロは今季絶望のケガ。新たなストライカーが求められていたのです。その期待を背負ったのが、夏に加入したブーダした。収めて、攻撃の起点となり、チャンスを演出。守備でも豊富な運動量でチームを助けます。その反面、浮き彫りになったのは、決定力不足でした。入江アルビは、就任以来10試合全てで失点を許し、21失点。守備を立て直せないうえ得点もわずか5点。クラブワーストタイの6連敗も記録しました。そして、19位・横浜FCとの裏天王山。何度もシュートを放つも、ネットを揺らすことが出来ず。すると、残り4分の場面でした。マークが一瞬緩んだ瞬間を突かれ、相手のミドルシュートで失点。残留を争う大一番で、痛すぎる敗戦となりました。〈長谷川元希選手〉「攻撃の練習をしているわけではないので、選手のひらめきだったり、どこから入っていくのかこういう攻撃をしたときにどのような動きをするのかというのが、あやふや」J2降格へ崖っぷち。気づけば、パスを細かくつなぐサッカーは薄れ、攻め入る手段は試合ごとにバラバラ。エース・長谷川も5月のゴールを最後に、その得点嗅覚は鳴りを潜めます。そして10月25日、ほかのチームの試合結果を受け、来シーズンのJ2降格が決まりました。取材に応じた中野社長と寺川強化本部長は―〈中野幸夫社長〉「本当に皆様方に心からお詫び申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。今度は、いかに早くJ1に復帰するかというシナリオ作りに入る必要があるかと思います」Q）細かくパスをつなぐアルビらしいサッカーは？〈寺川能人強化本部長〉「そのサッカーをこだわってきて、やってきたんですけど、こだわり過ぎて自分たちが少しうまくいかない状況もシーズンを通してあったと思う。薄れてきたと言われれば、薄れてきたかもしれない。そこは合わせていかないと、そればかりこだわって勝てるそんな甘い世界ではない」スタイルに迷い降格が決まった今シーズン。国内最高峰のリーグへ再び戻ることはできるのか。ここから新潟の真価が試されます。