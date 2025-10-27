『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表！Snow Man、timelesz、BE:FIRSTらが登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月3日19時から生放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」

Aqua Timez「if you come」

CORTIS「FaSHioN」

Snow Man「TRUE LOVE」「BOOST」

timelesz「Steal The Show」「レシピ」

BE:FIRST「I Want You Back」

マカロニえんぴつ「ハナ」

M!LK「好きすぎて滅！」

※アーティスト名五十音順

＜名曲ライブ！ライブ！＞

シェネル「ENDLESS STORY」（伊藤由奈）

■CORTISが初出演！「名曲ライブ！ライブ！」にはシェネルが登場

Snow Manは最新アルバム『音故知新』から真実の愛を歌ったリード曲「TRUE LOVE」とクールなダンスが話題の「BOOST」をそれぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンス。正反対の魅力が詰まったパフォーマンスに注目だ。

timeleszは、バスケットボール応援ソングの「Steal The Show」と、メンバーの松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演した話題のドラマの主題歌「レシピ」をスペシャルメドレーで届ける。

M!LKは結成10周年イヤーを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」、BE:FIRSTは初のベストアルバムから、リード曲でThe Jackson 5のリメイクカバー「I Want You Back」をそれぞれフルサイズでパフォーマンス。

8月に鮮烈デビューを果たし世界中で注目を集める新人ボーイグループ・CORTISが『CDTVライブ！ライブ！』に初登場。力強いパフォーマンスで魅せる「FaSHioN」のフルサイズパフォーマンスを日本のテレビで初披露する。

デビュー10周年イヤーのマカロニえんぴつは、飼い犬目線での歌詞をボーカルのはっとりが書き下ろした最新曲「ハナ」をフルサイズでテレビ初披露。Aqua Timezは自身最後の書き下ろしドラマ主題歌「if you come」をフルサイズで届ける。

アイナ・ジ・エンドは、SNS総再生数11億回を突破している、人気アニメ『ダンダダン』の主題歌「革命道中 - On The Way」をフルサイズでおかわりライブ。

名曲ライブ！ライブ！ には、シェネルが登場。伊藤由奈の名曲「ENDLESS STORY」を披露する。圧巻の歌声は必聴だ。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

11/03（月・祝）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

