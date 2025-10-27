日経225先物：27日22時＝150円安、5万440円
27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の5万440円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては72.32円安。出来高は3537枚となっている。
TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比9ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.55ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50440 -150 3537
日経225mini 50445 -145 58176
TOPIX先物 3322.5 -9 3561
JPX日経400先物 29950 -110 285
グロース指数先物 728 -2 87
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
