サッカーの日本代表選手たちがイケメンすぎるとの投稿が、中国のSNS上で話題になっている。

中国のSNS・小紅書（RED）で、今月14日に行われたブラジル代表との親善試合で歴史的勝利を挙げた日本代表の選手たちについて「顔面偏差値が高すぎるでしょ。顔と実力が両立されている」との投稿があった。

中国のネットユーザーからは「南野拓実はめっちゃイケメン」「谷口彰悟は芸能界デビューできる」「やっぱり一番のイケメンは中村敬斗」「私は前から伊東純也がタイプ」「田中碧が一番カッコいい」「久保も魅力的な顔してる」「イケメンな上にサッカーもうまい」「みんな個性的」「南野、中村、伊東、堂安…。顔も実力もすごい」といった声が上がった。

また、「アニメの国。選手もアニメから出てきたかのよう」「よく見ると、彼らは髪型と眉毛に気を使ってる」「少なくとも清潔感があって爽やかだよね」「正直言って、サッカー日本代表はそこらの日本のアイドルグループよりもずっとカッコいい」「同じ黄色人種なのに、中国代表や韓国代表と比べると、文句のつけようがない」「サムライブルーはイケメンすぎ。どっかのナマコ（中国代表）とは対照的」といったコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）